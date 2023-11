Udinese-NK Istria 1-1 | Il commento del match: prima rete per Marley Akè

Primo gol in bianconero per l'ex Juve. Arrivano buone indicazioni per Cioffi nell'amichevole disputata questo pomeriggio

Primo tempo — Si conclude con un pareggio per 1-1 l’amichevole pomeridiana tra Udinese e NK Istra. Amichevole importante per Cioffi che ha avuto modo di provare nuovi giocatori nelle rotazioni. Soprattutto ha concesso più minuti a chi in campionato ha perso la titolarità, come Lucca e Thauvin.

Primo tempo — Gli ospiti iniziano partono forte, con lo squillo al 5’ di Filet che segna annullato subito dopo per fallo in attacco. Lo 0-0 non resiste per molto con lo stesso Filet che infila Okoye per l’1-0 dell’Istra. I bianconeri col passare dei minuti crescon, ma le azioni dei friulani si rivelano poco pericolose. Mentre gli ospiti si rendono pericolosi in più di un'occasione, con la punizione di Maresic ben respinta Okoye.

SUl finire di primo tempo è Akè a riequilibrare il match al 44’, uno due in area di rigore e palla nel sacco spinta dall’olandese. La prima frazione termina così 1-1.

Secondo tempo — Nella ripresa l’Udinese continua a premere sull’acceleratore creando due belle occasioni al 58’, ma sia il destro dal dischetto di Zarraga che lo stacco di testa di Aké terminano sopra la traversa. L'Istra di colpisce in contropiede all'81' con un gol di Matheus, annullato in seguito per fuorigioco, unico pericolo concreto dei croati nel secondo tempo. L'ultima occasione è stata di Zarraga all'89': lo spagnolo ha scaricato un potente destro che ha sfiorato la porta per pochi centimetri.

