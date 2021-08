Udinese – Il commento della partita / Luca Gotti show!

Il commento della prima giornata di campionato. Un match incredibile e pieno di emozioni, che va vissuto minuto per minuto

La partita inizia subito con una mazzata, la squadra va sotto al terzo minuto di gioco, per un gol di Dybala . Il team è sembrato molto contratto e poco grintoso, almeno per quanto riguarda l'avvio di questa nuova stagione. La squadra sembra potersi riprendere, inizia ad imbastire buone trame di gioco e cerca diversi scambi. Tra i più attivi possiamo trovare Pereyra , che più di una volta pone i suoi compagni in grado di tirare . Nel momento migliore della squadra friulana, arriva il raddoppio da parte del team piemontese . Di nuovo protagonista Paulo Dybala. Grande apertura su Cuadrado , che punta capitan Nuytinck ed insacca. A quel punto il match sembra essere terminato, la mazzata è veramente molto tosta e difficile da assimilare. Infatti la Juventus gestisce il pallone fino alla fine del primo tempo ed entra negli spogliatoi con un doppio vantaggio che non fa ben sperare .

Nel secondo tempo cambia tutto, si aprono spazi e l'Udinese entra in campo molto più cattivo e pronto per attaccare gli avversari. Infatti ad inizio ripresa arriva un ottima azione, in cui Tolgay Arslan si conquista il calcio di rigore che verrà prontamente trasformato da Roberto Pereyra. Arriva anche un'altra occasione per Deulofeu, solo che il rigore dopo un'attenta visione del V.A.R non viene assegnato, dato che vi è un fuorigioco iniziale da perte di Stryger Larsen. Dopo questa occasione, la vecchia signora riprende in mano il pallino del gioco e sembra poter chiudere a momenti il match, ma l'Udinese non molla mai. Due pali per la squadra di Torino, ma su un errore del portiere d'Italia, la squadra allenata da Luca Gotti raggiunge il pareggio grazie a Deulofeu.