Udinese-Sassuolo, il commento (senza veli) della nostra redazione!

Tu quoque, Brute, fili mi! Al 15esimo minuto Silvestri rovina tutto . Il portiere bianconero rovina la perfezione del primo quarto d’ora di gioco dell’Udinese. Passa letteralmente la palla a Berardi che da pochi metri deve soltanto appoggiarla in rete. Una disattenzione che non è da lui. Un “orrore” clamoroso che proprio non ci voleva. Bisognerà aspettare il 20esimo prima di vedere un grande intervento di Nehuen Perez. L'argentino blocca il tiro a botta sicuro di Defrel. Fa del suo corpo uno scudo difficile da perforare e salva Silvestri. Finalmente, dopo 11 partite, lo vediamo in campo dal primo minuto . Bisognerà aspettare l’ennesima disattenzione difensiva prima di vedere il terzo gol del match.

Nuytinck si fa una bella dormita e si lascia anticipare da Frattesi che, colpendo il pallone alla perfezione, taglia l’intera area bianconera e completa la rimonta. Questa volta Silvestri non poteva fare nulla. Indicativo (in chiave calciomercato) il fatto che al 35esimo sia entrato Udogie piuttosto che Larsen. Le voci sul danese sono sempre più forti... Abbiamo visto di tutto in questo primo tempo. 4 minuti dopo, Molina si ritrova il pallone tra i piedi, controlla e tira una rasoiata che grazie alla deviazione dello stesso Frattesi, risulta imparabile per Consigli che non può fare altro che girarsi e raccogliere il pallone in rete. 180 secondi dopo, Beto si divora clamorosamente il gol del 3-2. E tutto questo è accaduto soltanto nel primo tempo. Passiamo al secondo! <<<