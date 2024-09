Udinese-Como | Le dichiarazioni di Fabregas: “Oggi abbiamo dominato”

La squadra bianconera ha conquistato la seconda vittoria del suo campionato. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Fabregas alla fine del match

Nicola Badursi 1 settembre - 23:20

Terminata da qualche minuto la sfida del BluEnergy Stadium tra il Como di Cesc Fabregas e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. La squadra bianconera ha conquistato la seconda vittoria del suo campionato e soprattutto balza in testa alla classifica. Andiamo a vedere le dichiarazioni del coach dei comaschi alla fine del match.

Soddisfazione per il secondo tempo? — "Sì, sono arrabbiato per gli 0 punti ma contento per la performance. Abbiamo dominato tutti e novanta i minuti. Quando si gioca così, infatti il calcio ti deve dare qualcosa. Si vincerà e noi dobbiamo dare continuità al progetto ed al gioco, visto che stiamo partendo da zero. Molti dei nostri calciatori scesi in campo oggi sono arrivati nell'ultima settimana. Fare bene contro una squadra come l'Udinese vuol dire che hai fatto bene e devi essere contento".

Deluso da Belotti? — "Non voglio parlare della prestazione individuale. Certo che tu puoi fare tutto bene, ma alla fine bisogna fare gol. Per questo gli attaccanti più forti del mondo costano ben 100 milioni. Oggi abbiamo fatto 17 tiri, contro il Cagliari 23 e di conseguenza inizierà ad andare bene".

Arriverà anche Perisic? — "Io non parlo dei calciatori che non sono qua. Noi siamo già in 23 giocatori, noi siamo sempre insieme poi se arriva o non arriva un altro cambia poco. L'importante è che noi lavoriamo al massimo".

Una distrazione costa i tre punti in Serie A? — "Sono d'accordo con voi e con il mister del Venezia. Alla fine conta fare gol per vincere una partita. Logicamente, però, il nostro progetto non è di una stagione o due ma si guarda lontano. Nove mesi fa il nostro calcio era completamene diverso e di conseguenza cambiare tutto non è semplice. Non dimentichiamo che ci sono anche quindici calciatori diversi".

