Como 4-1 Udinese | Fabregas: “Partita incredibile in attacco”

Quanto siamo vicini al 100%?

"Siamo ancora lontani in realtà. Oggi semplicemente siamo stati più alti con le nostre solite percentuali. Questa squadra crea e vuole giocare in avanti. La differenza è inutile prendersi in giro e parliamo di fare gol o non fare gol. Ad inizio secondo tempo abbiamo sofferto un po' per via della loro pressione. In 10vs10 abbiamo gestito molto bene e fatto una partita incredibile in attacco. Ora bisogna continuare a lavorare per crescere visto che siamo una squadra molto giovane".