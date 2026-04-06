La sfida di campionato tra l'Udinese ed il Como ha regalato diversi spunti nonostante il punteggio parli di un pareggio a reti bianche. Non perdiamo un secondo ed andiamo con il commento della sfida.
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Udinese-Como | Commento del match: Runjaic ingabbia Fabregas
Il Como e l'Udinese mettono la parola fine sulla loro pasquetta. Non perdiamo un secondo ed ecco il commento della sfida minuto per minuto
Il primo tempo
Una squadra bianconera che non si fa assolutamente mettere sotto dai suoi avversari ed anzi macina il suo gioco provando a mettere in seria difficoltà gli avversari. Buona prova che riesce ad ingabbiare gli avversari e soprattutto un guru del gioco come Cesc Fabregas. Passiamo al commento del secondo tempo <<<
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