Como 1-0 Udinese | Commento: Udinese, questa è la tua realtà

Allo stadio Comunale Sinigaglia di Como scendono in campo i bianconeri di mister Kosta Runjaic e i Lariani guidati da Cesc Fabregas. Viviamo la partita secondo per secondo e soprattutto, ecco il commento finale sulla prestazione del club friulano.
Il commento finale della sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i Lariani guidati da Cesc Fabregas. Tutti i dettagli
Il primo tempo
Una prima frazione tutt'altro che scoppiettante, anche se i bianconeri riescono o almeno provano a mettere il bastone tra le ruote alla fitta serie di passaggi architettata dal Como guidato dal solito Nico Paz. La prima svolta (ed anche la più importante) arriva al minuto 17', quando viene sanzionato un fallo da rigore da parte di Jakub Piotrowski. Trattenuto molto ingenua in questo caso e di conseguenza il team lombardo passa in vantaggio su una disattenzione che costa carissima. Adesso non possiamo fare altro che passare al racconto della seconda frazione <<<
