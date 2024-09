Udinese-Como / Insulti social a Cutrone: ecco la risposta del bomber

Patrick Cutrone dimostra ancora una volta di essere una grande persona prima che un ottimo calciatore. In questo caso sono protagonisti gli insulti arrivati sui suoi canali social dopo il rigore sbagliato che è costato un punto al Como contro l'Udinese ieri sera. Ecco la risposta del calciatore ad un commento decisamente cattivo da parte di un suo hater.

"Accetto le critiche come giusto che sia. Ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri". Insulti totalmente infondati e che si spera possano non passarla liscia. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco i voti assegnati ieri sera. Le pagelle di Udinese-Como <<<