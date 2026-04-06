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Udinese 0-0 Como | Pagelle della redazione: gran difesa e buon pareggio

La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo tutti i giudizi appena assegnati ed ecco le pagelle
Lorenzo Focolari Redattore 

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Un grande intervento su Douvikas che sancisce la rinascita definitiva di un estremo difensore che ha tutto per dire la sua in Serie A.

Una continuità che non si vedeva da diverso tempo. Adesso ci si aspetta questo tipo di rendimento per tutto il finale.

Voto: 6,5

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