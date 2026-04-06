Un grande intervento su Douvikas che sancisce la rinascita definitiva di un estremo difensore che ha tutto per dire la sua in Serie A.
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Udinese 0-0 Como | Pagelle della redazione: gran difesa e buon pareggio
La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo tutti i giudizi appena assegnati ed ecco le pagelle
Una continuità che non si vedeva da diverso tempo. Adesso ci si aspetta questo tipo di rendimento per tutto il finale.
Voto: 6,5
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