Udinese-Como | Le parole di Runjaic: “Siamo sulla buona strada…”

L'Udinese ha conquistato la seconda vittoria del suo campionato e soprattutto balza in testa alla classifica. Ecco le dichiarazioni del coach

Nicola Badursi 1 settembre - 23:38

Terminata da qualche minuto la sfida del BluEnergy Stadium tra il Como di Cesc Fabregas e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. La squadra bianconera ha conquistato la seconda vittoria del suo campionato e soprattutto balza in testa alla classifica. Andiamo a vedere le dichiarazioni del coach bianconero alla fine del match.

Che effetto fa vedere l'Udinese in cima alla classifica? — "Siamo sulla buona strada. Abbiamo vinto la seconda partita in casa, abbiamo giocato solo la terza partita ma sempre a punti. Siamo contenti del nostro cammino, ma bisogna ancora migliorare. Questo è un momento molto bello che premia la nostra preparazione. Ci sono passi in avanti, ma anche dettagli che vanno migliorati. Forse riusciremo anche a vincere con meno confusione in casa".

In cosa ha lavorato principalmente? — "Fin dall'inizio abbiamo rinforzato l'autoconsapevolezza. L'ultima stagione non è stata affatto semplice, qui a casa nostra dovevamo mostrare la nostra forza. Nel nostro stadio dovevamo portare grande energia. Questo è quello che abbiamo fatto, ma siamo ancora lontani dalla stabilità di cui abbiamo bisogno. In ogni caso, questi sono punti molto importanti che ci permettono di stare in cima alla classifica. Questo è il primo passo del nostro percorso ed è importante dimostrare che è possibile vincere sempre".

Fabregas ha detto che il Como ha dominato primo e secondo tempo, condivide? — "Se dice così, sarà così...".

Ha detto qualcosa a Brenner post match? — "Nulla in particolare, abbiamo parlato post sostituzione. Non ha solo segnato, ma messo a referto il gol vittoria. Per lui è una ricompensa per il grande lavoro svolto nelle ultime settimane. Brenner ora non deve adagiarsi ed anzi continuare a lavorare perché ha grandi qualità, però serve costanza giorno per giorno".

