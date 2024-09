Udinese-Como / Parla Kabasele: “Vi dico cosa è cambiato dall’anno scorso”

La sfida tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Como di Cesc Fabregas è senza ombra di dubbio fondamentale per confermare i grandi passi in avanti visti contro i biancocelesti. Qualche minuto prima del fischio d'inizio ha detto la sua Christian Kabasele . Ecco le sue dichiarazioni.

"Siamo più aggressivi, il mister vuole che recuperiamo palla velocemente e quando ce l'abbiamo non buttarla via. Sicuramente è cambiato tanto rispetto all'anno scorso". Ha detto la sua anche sul Como: "Come settimana scorsa dobbiamo metterci impegno, essere aggressivi e avere personalità. Non è che perché abbiamo vinto con la Lazio sarà una partita facile, il Como è una squadra forte".