Como 4-1 Udinese | Parla Runjaic: “Una partita strana! Male in difesa”

Cosa non ha funzionato? Cosa cambierebbe?

"Dopo la partita non cambio niente, durante la partita solo piccole cose. Ho avuto un feedback che non mi aspettavo come la partenza e il modo come abbiamo iniziato la gara. Abbiamo perso ed è successo qualcosa di strano questa sera per me. Dobbiamo accettare quello che è successo e concentrarci sulla prossima gara".