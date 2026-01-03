mondoudinese udinese news udinese Como-Udinese | Rigore corretto? La moviola del match in tempo reale

udinese

Como-Udinese | Rigore corretto? La moviola del match in tempo reale

Como-Udinese | Rigore corretto? La moviola del match in tempo reale - immagine 1
Il Como e l'Udinese sono pronte per la sfida di campionato, non perdiamo un secondo della diretta minuto per minuto con tanto di giudizio
Lorenzo Focolari Redattore 

Sul campo da gioco si stanno affrontando i Lariani guidati da Cesc Fabregas ed i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Una sfida decisamente complessa per il club friulano, ma con l'obiettivo di poter trovare ugualmente un risultato positivo. Non perdiamo un istante ed ecco la moviola minuto per minuto.

PRIMO TEMPO

—  

17' - Il minuto che cambia la sfida è quello che porta sul dischetto il team di casa. Decisione da parte del direttore di gara (Alberto Ruben Arena) corretta e tiro dagli undici metri praticamente inevitabile.

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Rivoluzione bianconera? Scritto il futuro di due portieri <<< 

Leggi anche
LIVE Como 1-0 Udinese | Da Cunha non sbaglia dal dischetto
Como-Udinese | Bertola: “Dobbiamo dare tutto…” Le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA