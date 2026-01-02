Il Como e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato, ecco tutti i dettagli su un possibile colpo decisamente interessante.
Como-Udinese | Runjaic in conferenza: “Voglio una prestazione matura”
C'è voglia di riscatto dopo l'anno scorso?—
"Noi quest'anno vogliamo crescere e vogliamo farlo di settimana in settimana potete starne certi. La seduta a porte aperte ci ha dato una mano a preparare la sfida nel miglior modo possibile. Il Como è una rosa forte, giovane ed infatti è settima nella classifica per il valore dei calciatori ed anche settimo in classifica. Noi siamo una squadra che quando tutto va per il verso giusto, possiamo giocarcela con chiunque".
A questo punto della stagione, si cerca continuità?—
"Non c'è una data ed un tempo per vedere quanto il team è responsabile. Io posso dire che tutti i calciatori si devono prendere le loro responsabilità sul campo, ma il processo che porta ad una squadra più matura è graduale".
