Udinese-Como | Top e flop del match: Brenner finalmente protagonista

IL TOP

Senza ombra di dubbio anche oggi c'è stata una grandissima prova da parte di Jaka Bijol e Florian Thauvin. In questo caso, però, va premiato l'autore della rete della vittoria: Brenner. Il brasiliano nonostante non abbia disputato la miglior partita da quando è arrivato ad Udine ha messo a referto la prima rete in Serie A, con tanto di esultanza che sa più di sfogo. Questo Brenner può continuare a crescere e far male a tutte le avversarie.