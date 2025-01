Udinese – Compleanno amaro per Florian Thauvin: l’analisi della sua gara

Purtroppo per il francese non ci sono stati regali positivi da tale evento. La partita è finita con la sconfitta dell’Udinese per 1 a 2 davanti ai proprio tifosi e Thauvin non ha realizzato una buona prestazione.

Il capitano è stato prevedibile, ha tirato poco in porta, non è riuscito a fare la differenza in mezzo al campo: insomma è stata una giornata no. Del resto non si può chiedere il massimo in tutte le partite ad un giocatore come lui che è in grado di cambiare le sorti dell'Udinese, ma non da solo.