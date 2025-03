Udinese News – Okoye non andrà con la nazionale Nigeriana: la situazione

Il portiere dell'Udinese è appena rientrato dall'infortunio fornendo una prestazione di livello con la Lazio, ma non sarà in Nazionale

Nonostante il suo rientro in campo con la maglia bianconera, Maduka Okoye non figura nella lista dei convocati della Nigeria per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il portiere dell'Udinese, inizialmente inserito tra le pre-convocazioni, rimarrà a Udine nelle prossime due settimane con l'intento di ritrovare la migliore condizione per il finale di stagione.