Una notta tranquilla e dopo la grande paura di ieri sembra stia andando tutto per il verso giusto. Queste sono le prime dichiarazioni che si possono fare quando si parla del difensore centrale giallorosso.

Il calciatore ricordiamo che attorno il 72esimo minuto si è accasciato al suolo per via di un problema al petto. Si sospetta potesse trattarsi di un infarto.

La classifica parla chiaro e continua a non sorridere ai bianconeri . Lo stop di ieri pomeriggio ha sicuramente messo in seria difficoltà gli uomini di Cioffi che adesso contro il Verona hanno un solo obiettivo: vincere.

I tre punti comunque potrebbero non essere abbastanza per ipotecare una salvezza che ogni giornata si fa sempre più dura. Va ricordato che nel corso di questa domenica, nessuna delle dirette avversarie ha perso punti per strada.