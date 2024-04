Udinese | Condò: “Ieri il calcio si è riappropriato della sua anima collettiva”

Il caso del giorno è sicuramente quello che è accaduto ieri sera allo stadio BluEnergy, con il match sospeso dopo il malore accusato da Ndicka. Il giornalista Paolo Condò ha commentato sulle pagine de La Repubblica quanto successo ieri sera. "Non c'è nulla di scontato o tanto meno di banale nell’empatia generale che ha governato i drammatici minuti di Udine. La paura è stata vissuta con un comune denominatore umano ben interpretato da tutti, e che ha giustamente lasciato mano libera alla Roma sulla decisione da prendere. Chi era in campo racconta anche di un lungo e irreale silenzio quando arbitro e medici l’hanno chiesto per sentire il polso del giocatore. Una prova di sensibilità popolare che è doveroso sottolineare dopo le critiche di quattro mesi fa per gli insulti razzisti a Maignan. Ieri in Friuli il calcio si è riappropriato della sua anima collettiva".