Udinese – La conferenza di Cioffi: “Lucca ci sarà? Vi dico che…”

Gabriele Cioffi ha fatto il punto in vista del prossimo incontro di campionato contro il Sassuolo. Un match che vale la salvezza e di conseguenza non si può assolutamente sbagliare. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

"Ringrazio lo staff della Nazionale per la sensibilità e il rispetto avuti. Lucca ha avuto un leggero affaticamento, non si è allenato con continuità, ma deciderò con lui, ne parleremo assieme. Zemura e Perez vengono da un bel percorso in Nazionale. Perez ha fatto una buonissima partita alla prima e poi ha riposato. Jordy ha fatto la mezzala e ci ha dato buoni spunti. Si sono riaggregati a pieno servizio oggi". Non è terminata qua la conferenza visto che è stato fatto un punto anche sul Sassuolo e su un centrocampista in particolare.