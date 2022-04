Udinese / La conferenza pre-Bologna di Cioffi: “Una squadra con volontà”!

Come al solito, il mister dei bianconeri Gabriele Cioffi ha rilasciato l'intervista alla vigilia del match. Domani c'è il Bologna e l'obiettivo è il riscatto. Ma andiamo a conoscere le sue parole: "Dopo il match di mercoledì i ragazzi non erano affatto felici. Ma cosa gli si può rimproverare? Hanno dato tutto e hanno cercato di vincerla fino all'ultimo. Poi un'ingenuità, ma ci può stare. Ora però ripartiamo più carichi di primi, consapevoli che per raggiungere gli obiettivi serve la continuità".