Udinese – La conferenza di Ekkelenkamp: “Sono pronto per la Serie A”

A due giorni dall'inizio del campionato arriva il momento della presentazione per un calciatore importante come Jurgen Ekkelenkamp . Ecco le sue dichiarazioni sulla nuova avventura nel mondo del calcio italiano.

"Non ho esattamente una posizione preferita, però mi piace giocare in mezzo al campo anche avanzato o davanti alla difesa. L'importante è che sia nel mezzo".

"Ho giocato 4-3-3 sia con il 6, sia con l'8 che con il 10. Principalmente sempre con questo modulo anche se in varie posizioni".

"Sì, se l'allenatore ha bisogno di me devo essere sempre pronto . Sono 3 giorni che ci stiamo allenando, forse domenica è troppo presto, ma spero di essere convocato e poter dire la mia il prima possibile".

"Voglio stare assieme alla squadra e far parte del team. Portare in ogni modo la mia qualità all'interno della squadra ed essere all'interno del gruppo".

Qualche calciatore olandese ti ha parlato dell'Udinese?

"No, non avevo nessun rapporto con loro. Ho semplicemente sentito di avere fiducia da parte del club ed è una cosa estremamente importante da sentire soprattutto da un club come l'Udinese".