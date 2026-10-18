Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Udinese-Lecce, soffermandosi sulla necessità di conquistare punti, sulle possibili novità di formazione e sulle alternative a centrocampo dopo l’indisponibilità di Ivan Ilic.

Di Francesco: “Anche noi abbiamo necessità di ottenere risultati”

“Negli ultimi periodi abbiamo sempre affrontato squadre che devono vincere, ma anche noi abbiamo necessità di ottenere risultati. L’Udinese dispone di giocatori di qualità e fisicità, come Davis che, se sta bene, riesce a fare la differenza. Sono abituati a disputare questi campionati, ma noi dobbiamo fare punti”.

“Ci saranno delle novità rispetto alla gara contro il Bologna”

“Ci saranno delle novità rispetto alla gara contro il Bologna. Dobbiamo tornare a parlare di squadra, comprendendo l’andamento della partita. I nuovi stanno lavorando bene e ho avuto buone risposte da loro. È necessario, però, ritrovare quella compattezza che ci ha contraddistinto sinora”.

“Ho la fortuna di avere tutti gli attaccanti disponibili”

“Per quanto riguarda l’attacco, ho un’idea di massima. Ho la fortuna di averli tutti disponibili e sceglierò il tridente migliore”.

Ilic out, Di Francesco punta su Ngom

“A centrocampo Ilic mancherà per un po’ di tempo e speriamo di recuperarlo quanto prima. Credo che la soluzione Ngom in quel ruolo sia la migliore: ha caratteristiche diverse, ma può completarci”.