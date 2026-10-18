La pesante sconfitta contro il Lecce continua a far discutere in casa Udinese. Dopo lo 0-3 del Bluenergy Stadium, anche Jakub Piotrowski ha analizzato il momento difficile dei bianconeri, soffermandosi sulle prestazioni della squadra e sul proprio ritorno in campo dopo cinque settimane di stop. Il centrocampista polacco non cerca giustificazioni e invita il gruppo a reagire compatto per uscire da una situazione che non rispecchia, a suo giudizio, il valore della rosa.

Piotrowski: “Il Lecce ha dominato, non abbiamo creato nulla”

“Non so cosa sia cambiato nella squadra durante la mia assenza. Avevamo iniziato bene la stagione, poi da fuori ho visto le partite contro Torino e Cagliari, che secondo me non meritavamo di perdere. Oggi, invece, è arrivata una brutta sconfitta: non abbiamo creato nulla e il Lecce ha dominato.

È difficile spiegare cosa sia cambiato. Dobbiamo restare uniti e trovare una soluzione a questo momento. Abbiamo qualità e questa non è la posizione che ci spetta in classifica. Dobbiamo cambiare qualcosa e farlo tutti insieme, perché possiamo fare molto meglio”.

Il ritorno dopo cinque settimane di stop

“Non è stato facile restare fuori. Prima del problema fisico mi sentivo molto bene in campo, poi ho dovuto fermarmi per cinque settimane e non è stato semplice. Volevo aiutare la squadra e dare il mio contributo.

Voglio dare tutto per questa maglia e sono contento di essere tornato. Non è stato facile giocare dopo appena una settimana di allenamenti, ma adesso devo guardare avanti e ritrovare la mia condizione migliore”.