News Udinese | La conferenza post-partita di Andrea Sottil

"Per me é stata una grande emozione tornare da allenatore a San Siro, é una cosa che mi riempie di orgoglio. Il nostro é stato un esordio duro, tosto, con un risultato non positivo. Secondo me abbiamo giocato con coraggio e personalità, creando occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. Ci sono stati degli errori, ma la prestazione é stata buona qui a Milano. Questa é una partita da archiviare e pensare alla prossima". Il tecnico poi è andato sull'episodio molto controverso del rigore, analizzandolo così: "Se analizziamo la gara il rigore non c'era, sicuramente sugli altri gol abbiamo commesso degli errori. Ad esempio sul secondo gol dovevamo marcare meglio, ma penso che nelle azioni delle altre reti subite in difesa siamo stati ben schierati. Certo abbiamo creato occasioni importanti, poteva essere un risultato diverso, sta a me e ai ragazzi migliorare. Davanti a noi c'è una settimana importante, contro la Salernitana dobbiamo portare a casa punti fondamentali". Di seguito le dichiarazioni su Udogie e Deulofeu <<<