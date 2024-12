Udinese – La conferenza di Runjaic in vista della Fiorentina

Inizia la conferenza stampa di mister Runjaic. Ecco le dichiarazioni in vista della gara contro la Fiorentina di Palladino

Nicola Badursi 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 15:25)

A poco più di 48 ore dalla partita contro la Fiorentina in programma per Lunedì 23 Dicembre all'Artemio Franchi, mister Runjaic tiene la conferenza stampa. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore alle relative domande.

Come sta il gruppo, in particolare Alexis Sanchez?

"Incontreremo di nuovo una squadra di alto livello lunedì, in particolare per quanto riguarda l'offensiva. Il loro livello di intensità, il loro livello di impegno e le loro prestazioni meritano la loro posizione. Abbiamo avuto buoni momenti di gioco contro Napoli e Inter in alcuni momenti della partita, ma dobbiamo evitare di commettere errori stupidi. La ripresa è sempre difficile contro squadre come queste. Ne abbiamo discusso. Oggi ci siamo allenati in un gruppo piccolo mentre le persone che hanno giocato hanno fatto lavoro di scarico. Durante la sua carriera, Sanchez si è chiamato Nino Maravilla, ma sa bene che essere in buona forma è importante nel calcio. Al momento non è al 100%, ma ci vorranno minuti per adattarsi. È stato fondamentale che abbia debuttato, ma ora deve trovare il modo giusto per continuare. Per far sì che torni a essere il giocatore che conosciamo, dobbiamo collaborare con lui".

Chi sicuramente degli infortunati non recupererà?

"Lovric ha partecipato all'allenamento con il gruppo ridotto, ma sente ancora un po' di fastidio. Domani avremo un allenamento di grande importanza e valuteremo se sarà disponibile. Non ci sono altre persone. Payero dovrebbe partecipare all'allenamento di gruppo la prossima settimana e speriamo che anche Davis torni il prima possibile".

Cosa ne pensa dei troppi errori, è preoccupato?

"Stiamo migliorando, attualmente non siamo la squadra più alta della Serie A e ci sono altre squadre che possono fornire prestazioni coerenti ogni tre giorni. Se commettiamo errori quando giochiamo contro questi club, saranno fatali. La punizione è quasi automatica. È normale perdere, alcuni giocatori sono meno esperti e altri stanno maturando e richiedono tempo. Poi ci sono altri che devono capire che devono migliorare. Stiamo lavorando sul piano tattico e abbiamo commesso alcuni errori di reparto, come quando abbiamo subito il primo gol contro l'Atalanta. Abbiamo anche commesso un errore di passaggio con Ekkelenkamp nella nostra prima rete in Coppa Italia contro l'Inter. Dobbiamo migliorare in questo senso poiché il nostro errore ha permesso all'Inter di segnare. Per crescere tutti insieme, dobbiamo crescere come struttura e intensità. Dopo aver esaminato le nostre statistiche contro l'Inter, abbiamo impiegato molti sforzi per affrontare giocatori di prim'ordine. Anche se la Primavera non ha giocato, avevamo molti giocatori giovani che hanno fatto molta fatica. Iker Bravo ha corso 16 chilometri, più di quanto un attaccante normalmente corre. Per ridurre al minimo gli errori, dobbiamo migliorare la nostra qualità e le nostre combinazioni".

Ci sono delle differenze tra L'Udinese di inizio stagione e quella di adesso?

"Abbiamo dovuto cambiare e cambiare le persone. Abbiamo migliorato la nostra forma fisica, che è importante. Sono convinto che ci saranno risultati se manteniamo la nostra filosofia di gioco. Piana ha giocato contro l'Inter e considera quando ha giocato l'ultima volta per 90 minuti. Tutti questi elementi devono essere presi in considerazione. Sebbene l'Inter sia una squadra di alto calibro, sono presenti giocatori giovani come Touré, Abankwah, Iker Bravo, Piana e Pizarro. Sebbene abbiamo già dimostrato un certo grado di coraggio, dobbiamo anche tenere conto della loro età e della possibilità che commettano errori. Inoltre, Palma sta migliorando notevolmente. Non stiamo giocando per vincere la Serie A, ma dobbiamo migliorare la stabilità. Questa è la differenza tra le grandi imprese: dobbiamo cercare di migliorare match dopo match".

Sta mancando l'impatto di Thauvin di inizio stagione?

"Thauvin è un giocatore di grande qualità che è l'elemento distintivo. Inoltre, è un leader esperto che può aiutare la nostra squadra. Sfortunatamente, ha subito un piccolo calo di prestazioni a causa di un infortunio che non è stato segnalato contro l'Inter, il che gli ha impedito di mantenere il ritmo. Penso che abbiamo visto il Florian di inizio stagione nelle ultime due gare, ma non abbiamo ottenuto punti perché abbiamo giocato contro Napoli e Inter".

Cosa ne pensa del periodo di Brenner?

"L'Udinese aveva altre aspettative da lui, ma si è infortunato e non ha potuto continuare lo scorso anno. Ha fatto bene all'inizio della stagione, ma non ha continuato a fare lo stesso. È vero che è difficile mantenerlo alto e lo mostra in allenamento, ma l'attaccante deve anche fare la differenza in alcune fasi della partita e, a mio parere, in questo momento non lo sta facendo. Inoltre, è consapevole di ciò; ci parliamo spesso e valutiamo come andrà la situazione in futuro".

Ha già studiato la Fiorentina? Che idea si è fatto?

"Dovremo mantenere un equilibrio, cercando di ostacolare la Fiorentina. Dovremo vincere i duelli per evitare il loro forte pressione. Il match sarà impegnativo, poiché hanno perso di misura contro l'Atalanta e Bologna. Abbiamo avuto un buon gioco contro i bergamaschi e abbiamo guadagnato un punto al Dall'Ara. Pertanto, abbiamo le nostre possibilità e possiamo performare se superiamo i nostri limiti".

Cambiando rapidamente tema, ecco le ultime di mercato: Colpo di scena: Runjaic ne fa fuori tre <<<