News Udinese | Le conferenze e le condizioni di Pereyra e Vicario – raffica

Domani si scende in campo. L'Udinese è pronta a tornare di scena domani pomeriggio alle ore 15 al Castellani per affrontare l'Empoli di Paolo Zanetti. I bianconeri, dopo la risposta di prestazione e atteggiamento ottenuta da Sottil contro l'Atalanta, vogliono ritrovare i tre punti che mancano dalla trasferta di Marassi datata più di un mese fa. Per farlo, non bisognerà regalare nulla in fase difensiva ai toscani, formazione abile nel ferire gli avversari con trame di gioco ben eseguite.