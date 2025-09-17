Dopo i neroazzurri pisani e lombardi adesso tocca al Milan di Massimiliano Allegri. L’Udinese sarà in campo sabato nel turno serale e Runjaic deve preparare al meglio la convocazione.
Udinese – Runjaic fa la conta dei presenti? Il bollettino
Mancano 4 giorni alla gara contro i rossoneri e Runjaic stila la lista dei presenti e degli assenti: il bollettino
Tra gli squalificati c’è ancora il nome di Maduka Okoye. Tra gli indisponibili attualmente certificati, spuntano i nomi di Padelli ( trauma distorsivo e contusivo al ginocchio destro, rientro fine Settembre e di Bayo. L’attaccante è ai box a causa di una contusione alla coscia sinistra.
Lovric rimane in dubbio a causa di fastidì muscolari. La lista dei diffidati non presenta alcun giocatore. Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Colpo a zero per Runjaic! Ecco il post Kamara<<<
