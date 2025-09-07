Udinese News – La conta de presenti in vista del campionato: il punto

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla ripresa del campionato e presenta le formazioni e i possibili allineamenti delle varie squadre. L’Udinese adotterà il 3-5-2, includendo sia Zaniolo che Zanoli. Questa dovrebbe essere la formazione contro il Pisa: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
La rosa si sta assentando sempre di più in attesa che si chiudano i mercati in uscita: ecco l’elenco dei calciatori
La rosa della squadra bianconera è composta da:
PORTIERI – Sava, Okoye, Padelli, Nunziante
DIFENSORI – Bertola, Palma, Kristensen, Solet, Goglichidze, Kabasele, Rui Modesto, Kamara, Ehizibue, Zemura, Zanoli
CENTROCAMPISTI – Zarraga, Camara, Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Lovric, Atta, Miller, Zaniolo
ATTACCANTI – Bayo, Buksa, Bravo, Davis, Gueye
