Udinese News – Intensificati i contatti per Piotrowski: il piano di mercato

I bianconeri stanno puntando decisamente su Piotrowski. Il calciatore polacco, nato nel 1997, è il capitano attuale del Ludogorets , ma il suo contratto scade nel 2026 e non ha intenzione di prolungarlo. In passato, era già stato guidato da Runjaic quando giocava nel Pogon Stettino, e il tecnico lo cercava anche nella scorsa stagione.

Il Goztepe Spor , che milita nella massima serie turca, ha pensato a lui, ma il giovane preferisce la Serie A. L'Udinese offrirà cinque milioni per acquisirlo. Piotrowski è un versatile centrocampista, un mediano con buone capacità tecniche. È un jolly che ha iniziato come centrale, poi spostato a funzioni più difensive nel corso degli anni.

Ha cominciato la carriera in Polonia, per trasferirsi al Genk dal 2018 al 2020, accompagnato da un periodo poco brillante al Waasland-Beveren, per poi crescere nel Fortuna Dusseldorf dove ha giocato per due stagioni. Nel 2022 si è trasferito in Bulgaria, dove si è fatto notare anche a livello europeo. Al Ludogorets ha messo insieme statistiche quasi da attaccante, realizzando 20 gol in 82 presenze.