Notizie Udinese – Conte è imbattibile? Il dato in occasione del match

Nicola Badursi 13 dicembre 2024 (modifica il 13 dicembre 2024 | 12:06)

Sabato presso il Bluenergy Stadium alle ore 18:00, andrà in scena la partita valida per la 16esima giornata di campionato: si affronteranno Udinese e Napoli. Le squadre stanno vivendo due periodi diversi in termini di forma e di rendimento, tali da poter cambiare le sorti sulle carta del match.

Da una parte la squadra di Runjaic viene dalla ritrovata vittoria contro il Monza nel turno precedente ( risultato che mancava da più di un mese). Dall'altra parte, il famigerato Napoli di Conte ha perso di vista la capacità di saper vincere in quanto reduce da due sconfitte consecutive (una in Coppa Italia e una campionato, entrambe per mano della Lazio).

Nonostante ciò c'è un dato che grava sulle spalle dei friulani. Antonio Conte, nelle ultime undici sfide di campionato contro l'Udinese, è sempre rimasto imbattuto (9 vittorie e 2 pareggi). Questo primato non verrà visto come motivo di paura bensì come stimolo per le zebrette a duellare fino alla fine per i tre punti.