Udinese-Napoli | Conte nel post partita al Bluenergy Stadium: le parole

Il tecnico del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni sul match perso contro l'Udinese per una rete a zero

Lorenzo Focolari Redattore 14 dicembre - 18:35

Antonio Conte cade ancora. Dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica, la squadra di Napoli non gioca bene e perde anche in trasferta contro l'Udinese, colpita dal gol di Ekkelenkamp, e scivola dalla prima posizione in classifica, nonostante il pareggio del Milan nel match delle 12. 30 contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico partenopeo al termine della partita ai microfoni di Dazn: «Approccio errato? Nel primo tempo l'Udinese non ha mai fatto un tiro in porta. Nel secondo tempo abbiamo subito un calo dopo alcuni episodi. Da quel momento in poi abbiamo avuto paura, nei primi venti minuti del secondo tempo ci sono stati due gol annullati e noi eravamo troppo ansiosi e timorosi. Dobbiamo impegnarci di più perché dobbiamo essere capaci anche nei momenti difficili, non soltanto in quelli favorevoli. In campo è necessario impiegare anche un po' di esperienza».

«Dobbiamo saper gestire questi frangenti, poiché sono loro a controllarli in campo con esperienza e astuzia, senza perdere il coraggio. Se l'atteggiamento è questo, il gol prima o poi arriva, e oggi siamo riusciti a farlo. Non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi, che stanno dando il massimo anche in situazioni difficili. Dobbiamo essere più efficaci, soprattutto in trasferta. Cerchiamo di trovare la strada giusta. Ci sono giocatori carismatici in campo e dobbiamo progredire sotto questo aspetto. Mi piacerebbe sostenerli nella loro crescita in questo senso, perché tutta la squadra ne beneficerebbe», ha dichiarato il mister.

«Gli infortuni? Ho lanciato l'allerta anche quando abbiamo ottenuto vittorie. Queste situazioni a lungo termine possono creare problemi. All'inizio dell'anno, ci si preoccupa di allestire una rosa competitiva, ma se si riduce, si può resistere, ma qualcosa si deve pagare, altrimenti saremmo tutti dei campioni. Dobbiamo proseguire come stiamo facendo, senza perdere motivazione. Non sarà una stagione semplice, dobbiamo avere la voglia di rimanere uniti e coesi, cercando di migliorare. Alcune cose sono evidenti a tutti, ma non voglio sottolineare nessuna situazione. L'intero ambiente deve sostenere la squadra. Abbiamo perso sette partite in trasferta, c'è poco da dire».