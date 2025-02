News Udinese – Conte: “Udinese? dobbiamo fare attenzione..” L’analisi

Il tecnico dei partenopei ha dichiarato di dover porre attenzione nella partita contro i friulani nonostante il divario in classifica

Il Napoli è chiamato a non sottovalutare l'Udinese nel prossimo incontro di Serie A. La squadra di Conte , reduce da un ottimo periodo di forma, affronterà una formazione che, nonostante qualche alti e bassi, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

L'Udinese, infatti, può contare su giocatori di talento come Sanchez e Thauvin, capaci di creare occasioni da gol e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Inoltre, la squadra di Runjaic ha dimostrato di avere un buon gioco di squadra e di essere ben organizzata in campo.