Conte alla vigilia: “Udinese fisica e identitaria, mai sottovalutare squadre così”

Le parole del tecnico dell'Inter in conferenza stampa il giorno prima della sfida della Dacia Arena contro i friulani

Nella sfida contro la Juventus è stato fondamentale per noi fare una partita perfetta senza sbagliare; contro squadre così forti in campionato è inevitabile giocare così. Abbiamo sfruttato le loro debolezze e siamo stati bravi a non sbagliare. I tre punti conquistati sono stati importantissimi e, nonostante ci manca molta strada da fare, siamo sulla via giusta. D'ora in poi lavoreremo con più intensità, perché l'Inter, per la sua storia e per la sua tradizione, deve sempre puntare al massimo e cercare di vincere. Domani ritorniamo in campo e abbiamo tre punti fondamentali da conquistare, per cui dobbiamo dare il 110%. Dobbiamo mettere in campo la stessa prestazione, come in ogni partita. Al momento, dunque, ragioniamo solamente sull'Udinese, che è la nostra priorità adesso in campionato: la partita di domani è la più importante di tutte".