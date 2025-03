Udinese – Lucca sempre più conteso: due big italiane su di lui

Per adesso tante sono le voci ma se andiamo a vedere i reparti attuali d'attacco delle due formazioni, potremmo avere dei suggerimenti sulle prossime mosse. L'Inter perderà sia Arnautovic e Correa per via della scadenza del contratto, pertanto urge trovare un attaccante pronto per il campionato e di prospettiva per la Champions League.

Nel Napoli Lukaku non basta più, serve carne fresca che possa aumentare i giri della squadra stessa. Simeone e Raspadori non riescono ad imporsi partanto Conte vuole un punta. I Pozzo avevano parlato a Gennaio di 20/30 milioni di euro, ma con la convocazione in Nazionale e le 10 reti in Serie A, il prezzo potrebbe aumentare. Vedremo se ci sarà una battaglia di mercato per il gigante bianconero. Le ultime di mercato: Lucca in neroazzurro? Scambio con Marotta<<<