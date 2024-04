Notizie Udinese / Continua il cast per la panchina friulana: spunta Reja

Anche l'ex C.T. dell'Albania tra i papabili per sostituire Cioffi: l'esonero del tecnico toscano arriverà dopo l'accordo col sostituto

Riccardo Focolari Redattore 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 16:53)

Continua a tenere banco la situazione legata all'addio di Cioffi dopo il KO di ieri sera contro il Verona. Prima di comunicare l'esonero però, l'Udinese sta cercando un sostituto. Dopo la serata di riflessioni, che ha portato alla decisione di esonerare il tecnico toscano, si sono sondati diversi profili. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Semplici si defila dalla corsa perché per arrivare a Udine vorrebbe un contratto di un anno con l'opzione per il secondo, così come Stramaccioni che per questioni legate al suo contratto con DAZN non vorrebbe lasciare tutto per sole sei giornate.

Come raccontato dalla nostra redazione, c'è anche Fabio Cannavaro che però vorrebbe il suo staff con il fratello Paolo come vice, mentre la dirigenza friulana spinge per Pinzi come parte fondamentale dei collaboratori tecnici.

Nel confronto notturno è emerso anche il nome di Reja che però per questioni di età non vorrebbe ripartire. Nel pomeriggio ci sarà un altro contatto tra le parti per provare a capire se l'ex c. t. dell'Albania cambierà idea.

