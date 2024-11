Notizie Udinese – Continua l’emergenza difesa: un titolarissimo in diffida

L'Udinese continua la sua emergenza in difesa, visto che un nuovo centrale entra ufficialmente in diffida. Tutti i dettagli sul cartellino

Jaka Bijol continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo, però, arriva un punto basso per l'Udinese e soprattutto per il calciatore sloveno. Il centrale entra ufficialmente in diffida e di conseguenza dal prossimo cartellino dovrà scontare una giornata di squalifica.