News Udinese – Continua la preparazione / Le ultime dal Bruseschi

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Vediamo come procede la preparazione sui campi del Bruseschi

Redazione

Il team bianconero continua ad avvicinarsi al prossimo incontro di campionato. Si tratta di una partita tutt'altro che semplice in tutto e per tutto, dall'interpretazione fino ai minimi dettagli. Per portare a casa punti, nella situazione attuale e contro una società in ripresa come i bianconeri di Max Allegri, serve un match perfetto in tutto e per tutto. Anche i dettagli più infimi potrebbero fare la differenza. Intanto il team si prepara sui campi d'allenamento del Bruseschi. Il momento difficile non è ancora concluso, dato che nel team ci sono ancora nove giocatori positivi, ma il peggio sembra essere passato. Andiamo a vedere come continua la preparazione.

Sul campo

Ieri il team è sceso in campo al pomeriggio. I giocatori hanno svolto una seduta tattica. Questo sta a testimoniare la voglia e la determinazione con la quale si sta preparando l'incontro. Il programma per oggi vede solo una seduta al mattino. La situazione è ancora molto indecisa ed in realtà non c'è la certezza che sabato sera il match si possa giocare. Scopri per quale motivo il prossimo incontro rischia di saltare. Potrebbe cambiare (di nuovo) tutto, ma solo per l'ultima volta.

Il nuovo protocollo

Sembra essere questione di tempo, ma il protocollo potrebbe cambiare. Si dovrebbe passare dai famosi tredici giocatori (di cui due portieri) disponibili, al 35% di positività nel gruppo. In una situazione come quella dell'Udinese, in cui ci sono nove positivi su ventitré giocatori, il prossimo incontro dovrebbe essere rinviato, perché i numeri parlano proprio del raggiungimento del famoso trentacinque %. Una situazione che è in continuo evolvere, ma ancora tutto potrebbe cambiare. Intanto vediamo come si sta muovendo la società bianconera sul mercato. Un colpo è in dirittura d'arrivo ed il secondo è comunque molto vicino. Ecco di chi stiamo parlando. Arriva dal Leicester. Tutto quello che c'è da sapere <<<