Udinese / Contro i biancocelesti sarà emergenza: fuori due titolarissimi

Le zebrette, però, dovranno fare a meno di ben due pedine fondamentali. La prima è l'espulso di giornata: Festy Ebosele. Mentre il secondo è il capitano e tanto criticato (dopo ieri sera): il brasiliano Walace. Vedremo cosa studierà il tecnico soprattutto per sostituire un calciatore come il brasiliano che fino ad ora non aveva mai saltato un minuto in campionato.