Udinese – Contro il Como senza Kamara, scelto il sostituto

Hassane Kamara è indubbiamente lo sconfitto dell'Udinese del match di ieri pomeriggio. Il calciatore arrivato dal Watford per una cifra vicina ai 20 milioni di euro ha finito e terminato anzitempo la sua partita. Un match giocato al massimo, ma in cui non è riuscito a valutare nel migliore dei modi il momento e le sensazioni.