Udinese | Contro il Genoa senza il perno difensivo: squalifica per Bijol

Il pareggio contro l'Empoli si porta uno strascico decisamente pesante e difficile da rimpiazzare contro il Genoa. La squadra bianconera dovrà fare a meno del suo calciatore più importante dal punto di vista difensivo, stiamo parlando di Jaka Bijol . Per lo sloveno arriva la squalifica per somma di ammonizioni. Sono già cinque i cartellini ricevuti dall'ex CSKA Mosca.

Alla squalifica del centrale si aggiunge anche la terza ammonizione per Hassane Kamara che tra altre due sanzioni dovrà farsi da parte. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata ed in uscita. Beppe Marotta ha messo sotto osservazione un centrale bianconero. Affare possibile al 70% <<<