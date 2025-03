Udinese – Inzaghi recupera un top contro i friulani: la situazione

I due cercheranno di recuperare per il match ma si prevede che, comunque vadano le cose, non saranno in gran forma. Dalla parte milanese, le assenze di Dumfries, Lautaro e Dimarco , sono quelle che hanno dato più nell'occhio. Proprio in queste ultime ore c'è stata una novità.

Federico Dimarco sembra aver smaltito in ampia parte la gravità del suo infortunio. Inzaghi potrebbe quindi riaverlo a disposizione per la partita contro l'Udinese di Runjaic. Resta da vedere se ad Appiano Gentile ci sarà l'intenzione di correre il rischio di far giocare l'esterno ex Hellas Verona, dal momento che settimana prossima ci sarà l'incontro con il Milan in Coppa Italia.