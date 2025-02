Notizie Udinese – Contro il Lecce arbitrerà Kevin Bonacina

La direzione della gara valida per l’anticipo del 26esimo turno di Serie A, sarà quella di Kevin Bonacina: scopriamo la sistina arbitrale

Non sarà una gara facile quella di Venerdì contro il Lecce di Giampaolo allo stadio Via del Mare. Il match è valido per la salvezza pertanto ci sarà bisogno di una sestina arbitrale di rispetto.