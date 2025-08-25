Udinese – Match day! Ore 18:30 calcio d’inizio contro il Verona

Mancano ormai sempre meno ore dopodiché l’Udinese ricomincerà la nuova stagione 2025-2026. Runjaic ha delle buone aspettative e servirebbe una vittoria per iniziare in modo positivo. Sarà subito derby questa sera dal momento che l’avversaria è l’Hellas Verona di Paolo Zanetti .

Le due squadre sono abbastanza simili in termini di obiettivi dal momento che la parola salvezza è la principale meta da raggiungere e mettere sottochiave il prima possibile. Entrambe le squadre hanno perso dei buoni giocatori, da Bijol, Lucca, Thauvin nell’Udinese a Ghilardi e Thachouna per l’Hellas Verona.