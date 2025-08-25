Mancano ormai sempre meno ore dopodiché l’Udinese ricomincerà la nuova stagione 2025-2026. Runjaic ha delle buone aspettative e servirebbe una vittoria per iniziare in modo positivo. Sarà subito derby questa sera dal momento che l’avversaria è l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.
Udinese – Match day! Ore 18:30 calcio d’inizio contro il Verona
La squadra di Runjaic riparte dal Bluenergy stadium e si contenderà la giornata con l’Hellas Verona di Paolo Zanetti
Le due squadre sono abbastanza simili in termini di obiettivi dal momento che la parola salvezza è la principale meta da raggiungere e mettere sottochiave il prima possibile. Entrambe le squadre hanno perso dei buoni giocatori, da Bijol, Lucca, Thauvin nell’Udinese a Ghilardi e Thachouna per l’Hellas Verona.
Vedremo cosa succederà questa sera alle 18:30 al Bluenergy stadium. Chissà quale delle due squadre avrà la meglio. Non perdetevi le ultime notizie di mercato: Buksa, mercato chiuso? Macché, colpo dal Napoli<<<
