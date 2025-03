Udinese – Lucca subentra ancora contro la Germania: il minutaggio

L’attaccante bianconero è entrato nuovamente a gara in corso contro la Germania nei minuti finali della partita

Con il punteggio di 3-2 in favore della Germania , il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti opta per un cambio. Negli ultimi minuti entra Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, al posto di Moise Kean , protagonista di una doppietta.

Come anticipato in conferenza stampa, Spalletti decide di non schierare entrambe le punte a sua disposizione. Questo perché Retegui ha dovuto lasciare il ritiro all'inizio della settimana.