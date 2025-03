Udinese – 7 giorni alla partita contro l’Inter: la situazione attuale

Inizia il contro alla rovescia per la partita contro l'Inter di Simone Inzaghi in programma per domenica prossima

Lorenzo Focolari Redattore 23 marzo 2025 (modifica il 23 marzo 2025 | 11:18)

Sarà una settimana delicata per ogni club di calcio. I giocatori saranno di rientro dalle nazionali e dovranno dare il 100% per la parte finale della stagione. Questo è quello che accadrà anche all'Udinese di Kosta Runjaic, che ha impegnati ben 10 giocatori in nazionale.

Cosa servirà di qui fino a fine stagione ai bianconeri? Diverse sono le aspettative ma conoscendo la mentalità dell'allenatore l'obiettivo è partita dopo partita. Domenica prossima l'Udinese sarà di scena contro l'Inter al Giuseppe Meazza.

Una partita da non dare per sconfitta, bensì deve rappresentare una valutazione della squadra stessa. Un confronto per capire quali possono essere i futuri standard dei bianconeri e magari strappare anche un risultato utile. Non perdetevi le ultime di mercato: Bomba Pedullà: “Solet al Napoli? Vi dico che…”