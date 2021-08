Udinese – I convocati di Luca Gotti: potrebbe scendere in campo dal 1’…

Ci stiamo avvicinando sempre di più. Sale l'ansia, i brividi e la pelle d'oca. Tra poco torneremo tutti insieme a urlare "Forza Udinese". E' veramente tutto pronto. Sono arrivate le convocazioni. Gli allenatori hanno messo a punto strategie e tattiche. Non sarà una passeggiata. A Torino la voglia di rivincita è forte. Allegri ha un obiettivo: riportare CR7 e compagni sul tetto d'Italia. Sono due squadre che hanno fame. Gotti è stato chiaro. I friulani domani scenderanno in campo per vincere. Adesso si fa sul serio. Il Legnago è stato un bell'allenamento. Adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Gotti ha stilato la lista dei convocati. Cominciamo subito <<<