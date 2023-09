Cagliari-Udinese | I convocati: ci sono Pereyra e Pafundi. Si rivede Ebosse

Mancano poche ore al fischio d'inizio del lunch match di questa domenica. Sottil può contare su diversi recuperi importanti

Redazione

Mancano ormai poche ore al fischio d'inizio. I bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo i due pareggi consecutivi con Salernitana e Frosinone. Per riuscirci dovrà essere in grado di sconfiggere non solo i rossoblù, ma anche il clima rovente della Sardegna Arena. Sono infatti previsti 40 gradi, motivo delle lamentele di entrambe le compagini.

Sottil può fare un sospiro di sollievo, visto che per questa gara delicatissima può contare sui rientri a disposizione di Ebosse, Payero e Pafundi. In più, sarà anche la "terza" prima volta del Tucu Pereyra che ha buone chance di giocare un importante spezzone di gara. Buone notizie che però si mischiano ai problemi del reparto offensivo. L’Udinese ha venduto Beto, non ha mai avuto Deulofeu e Brenner e ha subito perso l’ultimo arrivato Davis. Toccherà quindi, ancora una volta, alla coppia formata da Thauvin e Lucca.

Situazione Cagliari — Situazione simile per mister Ranieri, per quanto riguarda l'emergenza in attacco. Il Cagliari ha patito l’assenza di Lapadula, i guai di Pavoletti, non ha ancora trovato il vero Shomurodov e Petagna si è fermato ieri dopo la rifinitura. La coppia d'attacco sarà formata da Oristanio e Luvumbo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.