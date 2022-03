Udinese / Convocato Molina da Scaloni! Ecco chi resta: che delusione…

Il ct dell'Argentina Scaloni ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della sua nazionale: 10 "italiani" e solo un bianconero

Partirà solamente un argentino da Udine, alla volta delle qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar a novembre. In casa Udinese si pensava ad un paio di nomi, ma poi Lionel Scaloni ha comunicato i convocati per le prossime due gare dell'Argentina. Sfiderà in casa il Venezuela il prossimo 26 marzo mentre quattro giorni dopo andrà in casa dell'Ecuador. Il commissario tecnico dell'Albiceleste porterà con sé un solo friulano, Nahuel Molina. Il 23enne argentino in questa stagione ha collezionato 25 presenze con la bellezza di 3 assist e 5 gol (l'ultimo segnato ai giallorossi di Mourinho non appena cinque giorni fa), da aggiungere all'altra firma realizzata ad inizio stagione in Coppa Italia.