Udinese – Finita la Coppa Italia, testa al campionato. La situazione attuale

Alcuni parlano di batosta inaspettata, altri di una consapevole sconfitta. Comunque la si voglia interpretare l'Udinese non è riuscita ad aggiudicarsi i quarti di finale. Le rotazioni sono state tante ma L'Inter non ha lasciato che ciò la facesse cadere davanti ai suoi tifosi. Runjaic , dal canto suo, ha avuto delle buone risposte da alcuni titolari e delle disattese aspettative da altri.

Ciò potrebbe portare scompiglio nelle idee dell'allenatore stesso. In realtà Runjaic ha un quadro ben chiaro in testa che è molto apprezzato dalla società: mettere la bandierina sulla salvezza in campionato, cercando di tirare fuori delle qualità per ottenere traguardi migliori. Ecco perché la sconfitta contro i neroazzurri deve avere il suo peso, ma deve essere limitato.